〈貴金屬盤後〉全球股市下挫 投資人奔向美元 黃金挫至一個月低點

週三 (28 日) 交易，黃金期貨價格大跌，收在約 1 個月最低點，係因歐美新冠病例上升，促使投資人奔向美元，全球股市下跌。

《金屬日報》（Metals Daily）執行長 Ross Norman 表示，「現在避險首選是美元，所以，強勢美元的影響，加上投資者需要籌措資金對應追加保證金的要求，綜合影響下黃金價格下跌。」

ICE 美元指數上升 0.5%。美元走強可能對以美元計價的商品構成壓力。

但 Norman 認為，以歷史來看，黃金修正「只是一個短期問題，未來幾週金價的復甦規模和速度將可表明大眾對黃金的基本態度。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 32.70 美元或 1.7%，收每盎司 1879.20 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 9 月 25 日以來最低點。

12 月白銀期貨價格下跌 1.21 美元或近 4.9%，收每盎司 23.359 美元。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「“由於選舉之前是動盪時期，美元將黃金從『刺激措施預期』這高頭大馬踢下，投資人出現恐慌性拋售。」

「歐洲因新冠疫情嚴重，導致前景惡化，歐洲央行成關注焦點，進而使歐元直落，美元因而走強，投資人更樂意擁抱美元現金，因此撤回反美元的賭注，例如黃金。」

歐股下跌，美股大盤遭受重大損失，係因歐洲國家施行新一輪封鎖措施以遏制疫情，同時美國新增確診人數也不斷增加。

Jefferies 貨幣分析師 Brad Bechtel 報告指出，「黃金的走勢證實，現在更像是籌措現金的市場走勢。」

在上週末創下單日 8 萬人確診的紀錄後，週二美國確診人數又拉回到 7 萬人以上。《華爾街日報》對約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據的分析，過去一週美國確診人數已經刷下 50 萬人的紀錄，7 天平均每日新增確診人數在週一創下 69967 人的紀錄。

「一旦恐慌性拋售情緒結束，黃金會再次受益於刺激措施的交易，因為 ECB 將被迫要做得比先前預期更多，而 Fed 也相去不遠，因為一些風險也正蔓延到信貸市場。」Moya 說。

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