〈星展投資展望〉三利多撐腰 預估金價一年內上看2300美元

疫情讓全球央行大舉量化寬鬆，帶動金價飆漲，每盎司一度升破 2000 美元，儘管近期價格拉回修正，但外銀仍看好金價後市動能，認為在美元偏弱、利率低檔與全球量化寬鬆環境下，金價仍有機會上漲，預期未來一年內價格可站上 2300 美元。

在資金行情挹注下，推升黃金價格今年以來一路扶搖直上，每盎司價格曾飆破 2000 美元，但受漲多拉回壓力影響，近期金價一度回落至 1900 美元，但不少投資機構仍看多金價後市表現，認為金價仍有上漲的續航力。

星展銀行 (台灣) 今 (28) 日舉行第 4 季投資展望，星展銀行 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉說，美國無上限的量化寬鬆，豐沛的資金行情流入美國以外的市場，導致美元走弱，有助於推升金價表現。

陳昱嘉進一步指出，儘管目前金價回檔目前每盎司回落至 1900 美元，但星展內部仍看好金價後續漲勢，有機會上看 2300 美元，

陳昱嘉指出，黃金在投資組合中可有效扮演風險性調整的角色，因此市場普遍看好黃金展望，現階段業界目標價甚至喊出挑戰 3000 美元，在美元趨貶、量化寬鬆、殖利率低檔的環境下，金價突破 2300 美元也不意外。