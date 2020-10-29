重修舊好 傳Tiffany接受LVMH降價4.25億美元併購、最快明年1月成交

根據來自英國《金融時報》的最新消息，全球精品業龍頭法國 LVMH 集團與美國珠寶品牌 Tiffany(TIF-US) 已經談妥併購價格，LVMH 將以每股 131.5 美元買進 Tiffany 的股票，較原先談妥的交易價格便宜 3.5 美元，代表 LVMH 支付的金額較原本計畫便宜約 4.25 億美元。

報導指出，Tiffany 董事會在當地時間 28 日 (週三) 夜晚，接受了 LVMH 所出示的併購價格調降和全新契約條件。

Tiffany 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Tiffany 將向股東支付每股 0.58 美元的股利，而全新的契約條件需要取得股東認可。相關人士透露，這項併購契約最快會在 2021 年 1 月成立。

LVMH 在 2019 年 11 月時宣布以 162 億美元買下 Tiffany，創下該公司併購史上新高紀錄。然而後來爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，精品市場急速惡化，LVMH 也在 9 月時決定撤回該併購案。

LVMH 撤回交易的理由之一，是法國政府以美國實施的報復性關稅為由、要求該併購案推遲進行，但一般認為真正的原因在於 LVMH 逐漸感到併購價格過高。

Tiffany 隨即提起訴訟，而 LVMH 也不甘示弱，批評 Tiffany 經營管理過於鬆散。然而雙方最後在全新契約取得一致共識，訴訟應會告一段落。

LVMH 買下受到年輕族群喜愛的 Tiffany，有助擴大該集團的珠寶飾品業務、並開拓美國市場，也可望擴大全球銷售網路的營收。