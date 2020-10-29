【野村投信】選前震盪動搖了你？

焦點訊息：

美晶片大廠超微（AMD）宣布以 350 億美元全股票交易收購賽靈思（Xilinx），藉此一併購拓展新的電信客戶領域，同時拓展資料中心業務，進一步瓜分對手英特爾（Intel）的版圖。

台股盤中零股交易新制 26 日正式上路，最小交易單位為 1 股，手續費維持千分之三（最低 20 元），須以電子下單方式進行交易。

經濟部智慧財產局公布第三季專利申請案件，台積電與高通（Qualcomm）分居國內、外法人件數冠軍。

經理人觀點：

著眼選後行情，勿在意選前震盪：

下週美國將舉行總統大選，我們重申不論誰當選，市場的偏空反應都不致於維持太久，即便是目前各界普遍預期的藍潮成真，市場也對增稅疑慮做了某種程度的心理準備。對於疫情，我們的看法也是一樣，1918 年西班牙流感歷經了三波流行後平息，如今我們正面臨第二波疫情高峰，但人們已累積足夠經驗值，全球金融市場已不容易再出現如年初第一波疫情時的手足無措。套句我們深信的股市俗諺：「股市不會因為同一事件跌倒兩次。」

建議空手者布局明年上半年台股行情：

我們看好選後的台股表現，理由簡述如下：（一）選後美國新一輪紓困方案重啟協商的機率高（二）新冠疫苗年底出現正面訊息機率高（三）復工率再提升（四）低基期導致企業獲利高成長（五）遞延的蘋果旺季出貨發酵。

電子業建立安全庫存的訂單暢旺：

由於第二波疫情在冬季升溫，各大手機品牌業者再次展開建立零組件庫存至安全水準，以備不時之需，此一光景與今年上半年異曲同工。目前多家品牌大廠對於填補華為手機空缺普遍自信滿滿，此一情況將使台系供應鏈業績至少旺到明年上半年都不會反轉，這也很可能使今年台灣的主流股得到比外界預期更長久的續航力。

明年第一季台股會百家爭鳴：

基本上，今年台股行情係由半導體及電子零組件等主流股主導，但明年會出現一些變化。我們認為明年上半年半導體族群仍有不錯的發揮空間，且會是撐盤要角，但今年某些缺乏表現的股票，在選後態勢逐漸明朗下很可能化身轉機股，並至少一路風光到農曆年，加上逐漸回歸正常需求的部分傳產股，選股層面絕對會比今年更多元。

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