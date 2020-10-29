地方爭取延長三倍券期限 政院：待評估

行政院今 (29) 日召開院會，由經濟部說明振興三倍券使用狀況，據統計，7 月中旬上路至今已有 96% 的國人領取，目前尚有 144 億元在市面上流通，各地方政府紛紛呼籲延長三倍券使用期限，搶食上百億商機，但政院表示，這部分要再評估。

根據經濟部統計，截至 10 月 27 日止，已有 2289 萬人領取三倍券，紙本 2109 萬、數位 180 萬，尚有 91 萬人未領取，各部會也推出相關振興券，使用率超過 7 成，加上店家加碼祭出優惠，帶動內需型服務業業績明顯成長，包括餐飲、零售業營業額均較疫情前大幅增加。

經濟部中小企業處長何晉滄說明，在三倍券數位綁定方面，共有 3 種支付工具、50 家業者參與，綁定人數 180.1 萬人，滿額人數 150.4 萬人，滿額累計消費達 87.7 億元，平均每人消費金額為 5835 元，顯示民眾消費額遠多於滿額回饋門檻 3000 元。

銀行兌付的部分，三倍券已發放券數為 2109 萬份，已兌付總金額共計 488.3 億元，占比高達 77.1%，商圈及夜市業者普遍反映，這項刺激政策確實帶動營收大幅增加，大多會將三倍券再消費。根據推估，尚有 144 億元三倍券在市場流通，因此，商機仍相當龐大，預計商家會持續推出吸引消費的行銷方案。

據統計，三倍券投入經費 510.51 億元，預期創造商機 1000 億元，此外，各部會下半年也推出多項振興券，交通部的安心旅遊方案投入 90.62 億元，預估觀光效益達 635 億元；文化部藝 FUN 券創造藝文產值 60 億元；體育署動滋券帶動運動產值 40 億元；客委會的客庄券估帶動產值 10 億元。

何晉滄表示，政府各部會總計投入 650.55 億元經費，在加乘效果下，可望創造 1790 億元以上的經濟效益。

至於三倍券使用期限是否延長？林全能指出，此項措施是由政府點火，激勵店家自主推出優惠措施，發揮加乘效用，目前尚有 144 億元在市面上使用，中央並沒有規劃更多刺激措施，但會連結店家持續提供優惠，來爭取 144 億元商機。

行政院發言人丁怡銘透露，各地方政府也想來爭取商機，紛紛提出三倍券延期的建議，還有待政院評估，蘇揆也拋出，若三倍券有剩餘，是否要有獎勵計畫，不過，剩餘數量待盤點，目前每天有 7000 多人仍在領用三倍券，預計到年底還是能提升很大的效益。