台股空襲警報響摜破季線 下跌130點收12662點

美股周三遭空襲全面收黑，台股今 (29) 日又有摩台指結算，跳空大跌逾 200 點，一度失守 12600 點，蘋概三王等權值股遭摜壓，各類股全盤盡墨，不過，午盤後賣壓宣洩完，吸引部分買盤進場，終場指數下跌 130.84 點，收在 12662.91 點，拉出長下影線，但仍失守月、季線，成交值略放大至 1865.99 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電周三 ADR 跌 3.3%，今日開盤同步走低，下挫 1.6%，收 437 元，單日市值蒸發 1815 億元；大立光也遭到空軍襲擊，跌逾 2%，力守 3000 元整數關卡；鴻海一度跌近 2%，但獲低接買盤進駐，跌幅收斂至 0.4%。

晶圓二哥聯電違反營業秘密保護法官司，與美國司法部以 6000 萬美元達成和解，今日股價開低走高，終場漲近 1%；IC 設計指標股聯發科盤中逆勢翻紅，終場收 684 元。

欣興桃園山鶯廠昨天傳出火警，部分打線晶片尺寸級封裝載板 (CSP) 產線受影響，衝擊旺季供貨，欣興今日股價一度打入跌停，終場收 67.9 元，競爭對手景碩則受轉單題材激勵，強漲約半根停板，南電早盤走勢震盪，盤中後漲幅放大至 3%。

美股全面重挫，市場恐慌情緒蔓延，帶動富邦 VIX 股價衝高，大漲約半根停板，成交量爆出 45 萬張；元大台灣 50 反 1 同步漲近 1%。

歐美新冠肺炎確診數急速攀升，法國、德國陸續祭出防疫管制，帶動相關概念股走強，除了毛寶亮燈漲停外，國光生、高端疫苗、恆大、康那香、熱映、永日、亞諾法等都表現不俗。