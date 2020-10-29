〈台股盤中〉電金傳產權走弱跌逾百點 失守月、季線關卡

受全球疫情惡化、美國總統大選前保守觀望氣氛，歐美股市全面重挫，拖累台股今 (29) 日以下跌 106.11 點開出，跌破月線、季線關卡，電子權值、傳產、金融同步走弱，盤中一度大跌逾 200 點，午盤前跌幅收斂，力拚守住 12600 點整數關卡，預估成交量達 2400 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電開盤大跌 7 元，失守季線關卡，跌幅超過 1%，鴻海、大立光同步走弱，跌幅也在 1% 上下，其他權值股，包含聯發科、台塑四寶、國泰金、富邦金等金融族群也都在盤下震盪。

盤面上強勢指標，受全球疫情再起，防疫概念股毛寶漲幅超過半根停板，恆大、永日、南六、國光生、生華科、亞諾法、康那香、泰博等漲幅也超過 1%，

太陽能族群也受惠綠電商機，達能早盤亮燈漲停，安集、元晶、茂迪表現也不俗，面板族群在買盤進駐下，友達、群創盤中由黑翻紅，漲幅接近 2%。

晶圓代工廠聯電公告，就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，也激勵盤中由黑翻紅，

依類股分析，十九大類股全面走跌，其中又以汽車、玻璃陶瓷、造紙、電子、航運、紡織、塑膠跌幅最重，而午盤前電子族群占整體成交比重僅達 66%，顯示市場觀望氣氛濃厚，盤上資金流向中小型個股。

新台幣則持續強勁升值，呈現股匯脫鉤，早盤一度升值逾 3.06 角，來到新台幣 28.6 元兌換 1 美元，再度接近彭淮南防線。

法人表示，預期市場在美國總統大選結果出爐前，買盤將持續觀望，盤面將由基期較低的中小型傳產股領銜上攻，大型電子權值股則維持震盪整理格局，短線力拚站穩季線關卡，建議投資人可留意第 3 季財報公布、第 4 季展望較佳個股進行布局。