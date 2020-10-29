【統一投信】散戶存基金 統一投信受青睞

今年來定期定額成長最多 包辦人氣上升前三名基金

美國聯準會將利率降至接近零後，掀起全球降息潮。台灣投資人尋找長期更好的收益，存股躍升今年主流，被暱稱「護國神積」的台積電成為散戶存股最愛。至於今年存基金最夯的基金公司當屬統一投信，目前正推出「存基金 找統一」年底前申購定期定額享終身零手續費優惠，投資人可趁股市盤整期，把握逢低布局機會。

根據投信投顧公會資料，統計今年來存基金最受青睞的公司與標的，定期定額扣款金額成長最多的投信公司是統一投信，且 9 月扣款金額、筆數持續穩居業界之冠，投信上千檔基金扣款金額成長最多前三名，也是由統一包辦，分別是統一全球新科技 (新台幣)、統一全球智聯網 AIoT(新台幣)、統一強漢 (新台幣)。

就整體基金市場來看，9 月全體投信定期定額總扣款筆數 81.32 萬筆，創 2011 年 8 月以來新高，較去年底成長 23.9%，9 月總扣款金額 46.65 億元，較去年底成長 32.3%。就基金類型來看，科技、大中華及台股仍是投資人較偏愛的類型。

個別公司來看，32 家投信公司有 20 家 9 月定期定額扣款金額較去年底成長，規模成長最強勁的統一投信，9 月定期定額扣款金額達 7.08 億元，較去年底新增 2.63 億元，成長率 59.02%，9 月定期定額扣款筆數也較去年底成長 46.51%，來到了 124,219 筆，扣款規模穩居同業第一，成長幅度也高於全市場。

統一投信表示，預期年底前全球股市仍會在多空因子拉鋸下持續震盪，短期有美國總統大選的不確定性，大型保守資金傾向等待選舉結果確認後，依循新方向重新布局；歐洲因應第二波疫情，重啟防疫管制，歐股弱勢也牽動全球股市拉回，不過，近半年來，多數企業面對防疫封鎖已發展出對應之道，各國政府也持續提供紓困方案、失業金補助，並且維持寬鬆貨幣政策以支撐資本市場，評估冬季第二波疫情對經濟活動與資本市場的衝擊，不會像三月那麼大。

儘管有疫情升溫與美國大選干擾，但中長期來看，美國、中國、台灣整體經濟往正面方向發展，5G、AI、雲端、物聯網、宅經濟的應用趨勢也為產業帶來新商機。今年全球央行釋放的巨量資金，在不確定因素逐漸釐清後，仍會重新進股市追逐收益，美股、中國 A 股、台股，以及長線趨勢主流的科技股，仍是長期看好標的。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。