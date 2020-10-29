長短期利差飆高 債券末日來臨？

受到國會可能通過新一輪紓困法案提振，美國 10 年公債殖利率持續回升，並引發其他債券殖利率會否跟隨升高的擔憂。若美國 10 年公債殖利率回到 2% 以上，高收益債券與新興市場債券殖利率勢必會因此提高，而不利兩者價格。但「鉅亨買基金」認為美國 10 年公債殖利率缺乏顯著升高的理由，高收益債券與新興市場債券的好日子也還沒結束。

1. 美國長短期公債間利差正要回到正常水準？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債與 3 個月國庫券殖利率差距，資料日期: 2020/10/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1962 年以來，美國共經歷 8 次經濟衰退。經濟衰退前夕，美國 10 年公債與 3 個月國庫券間殖利率差距都會來到低點（以下簡稱美國長短期公債間利差），並於經濟衰退期間回升、衰退結束後創下高點。以過去 7 次衰退為例，正式進入衰退的第一個月到衰退結束後的第一個月間，美國長短期公債間利差平均上升 2.5%。目前美國長短期公債間利差較衰退初期僅升高 0.8%，若過去歷史能夠參考，則到經濟衰退正式結束前，美國長短期公債間利差還有 1.7% 的升高空間，而這也是很多人擔憂美國長期公債殖利率會升高的主要依據。

2. 長短期利差擴大不等於長期公債殖利率升高

美國長短期公債間利差會擴大有兩種可能，一種是美國 10 年公債殖利率升高速度快於 3 個月國庫券，另一種則是 3 個月國庫券殖利率下降速度快於 10 年公債殖利率。大部分人都認為隨著經濟衰退結束，由於對未來經濟預期更樂觀，長期公債殖利率升高應該是推升美國長短期公債間利差的原因。但從過去數據來看，美國 3 個月國庫券殖利率於經濟衰退期間平均下降 3.1%，10 年公債殖利率平均下降 0.6%，短期利率下降速度快於長期利率才是利差擴大的原因。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債與 3 個月國庫券殖利率差距，資料期間: 1962-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 無風險利率難升高，追尋收益仍為投資主軸

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2020/10/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前美國 10 年公債殖利率只比經濟衰退初期低了 0.35%，與歷史平均的 - 0.6% 相比，美國 10 年公債殖利率非但不會因為經濟衰退結束升高，反而還存在 0.25% 的進一步下降空間。如果美國 10 年公債殖利率維持在 0.5% 至 1% 間，全球高收益債券逼近 6% 的到期殖利率就很有吸引力。與過去 10 年平均相比，所有債券的到期殖利率都出現下滑，如何平衡風險與收益，並趁早鎖定較高收益資產，將是未來幾年投資主軸。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

收益難尋，高息資產趁早買進

假設資產平均分散在美國公債、全球投資級公司債券、新興市場主權債券、當地貨幣計價新興市場債券與全球高收益債券，過去 10 年平均到期殖利率仍有 4.4%。如今此數字只剩下 3.3%，無法滿足於此配息率的經理人或機構投資人，只能調整配置比重來提高配息率，高收益債券等仍有較高配息率資產將獲資金追捧，投資佈局要趁早。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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