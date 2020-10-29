富邦媒Q3獲利年增57% EPS 3元創同期新高

台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第三季財報，單季稅後純益 4.2 億元，年增 57%，每股純益 3 元，為同期新高，前三季稅後純益 13.32 億元，年增 36.6%，逼近去年全年獲利水準，每股純益 9.51 元。

法人指出，在電商滲透率持續提高下，富邦媒第四季傳統旺季樂觀，預料今年獲利將可寫歷史新高。

富邦媒第三季合併營收 155.8 億元，年增 26%，為同期新高，營業毛利 14.28 億元，年增 19.9%，毛利率 9.16%，年減 0.46 個百分點，營業利益 4.58 億元，年增 37.98%，營業利益率 2.94%，年增 0.26 個百分點。

富邦媒進一步指出，第三季受惠七夕情人節、父親節、中元節和中秋節「四大節慶財」等挹注，使相對淡季期間維持穩健成長步伐，加上 99 購物節活動檔期業績成長逾 50%，也有效推升營運。

進入第四季後，富邦媒表示，迎來電商年度盛典雙 11，已規劃祭出百大品牌年度最低價、1 元加購 agnes b. 獨家精品、狂抽 11 台宏佳騰智慧電車、全站最高回饋 23% 以及萬份美食滿額贈等，超越歷年的活動規模和優惠，挑戰雙 11 檔期累計造訪人次和業績雙指標年增 50%，營運仍值得樂觀看待。