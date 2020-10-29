〈台達電法說〉海英俊：電動車成長趨勢明確 未來與鴻海有很多合作空間

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開線上法說，董事長海英俊表示，第三季車電需求回溫，且電動車發展趨勢明確，車電市場成長趨勢將延續，同時電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 也宣示全力搶進電動車，海英俊也看好，未來雙方會有很多合作空間。

海英俊表示，第三季在車廠復工下，車電產品需求大幅回溫，多數地區需求已經恢復正常，前三季車電產品業績更已成長 50% 以上。

海英俊進一步指出，除了特斯拉，傳統車廠也相繼發表電動車新品，加上車價下降、電動樁逐漸普及化，電動車滲透率已來到 2%，在全球主要國家紛紛祭出減排、甚至禁止內燃機汽車上路等政策帶動，預計 2030 年電動車滲透率將成長至 11-12%。

據了解，台達電目前電動車訂單穩定，能見度長達數年，目前出貨大多都是 3-4 年前接的訂單，海英俊認為，電動車產業發展趨勢到後面幾年都還會延續。

另外，鴻海與裕隆 (2201-TW) 攜手發展電動車，鴻海更打造軟硬開放平台，廣邀合作夥伴，外界關注台達電是否會加入並攜手合作，海英俊則透露，裕隆以前曾經有來談過，鴻海則是一直維持零組件的供應關係，未來應該都會有很多合作空間。