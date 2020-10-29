〈台郡法說〉Q3純益5.76億元較去年同期近腰斬 前三季EPS 4.38元

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (29) 日召開法說會並公布最新財報，第三季稅後純益為 5.76 億元，季增 10.1%，年減 49.7%，單季每股純益為 1.68 元，前三季稅後純益 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元。

台郡下半年進入傳統旺季與受惠 5G 新產品問市，第三季營收為 80.47 億元，毛利率為 18.8%，季減 1.2 個百分點，年減 5.1 個百分點，主要是受新台幣兌美元匯率升值影響，業外也認列匯損 5500 萬元，稅後純益為 5.76 億元，季增 10.1%，年減 49.7%，每股純益為 1.68 元。

台郡前三季營收為 192.08 億元，毛利率 19.6%，年增 0.9 個百分點，稅後純益達 14.68 億元，年減 2.2%，每股盈餘為 4.38 元。

台郡第三季已正式出貨應用於平板電腦及穿戴裝置的 LCP 軟板天線模組，財務長熊雅士指出，包括 MPI 及 LCP 軟板天線模組產品占第三季營收 80.47 億元的 20-25%，目前在 LCP 軟板天線的成本控制及生產良率符合預期，與 MPI 的良率不相上下，有助未來市占擴大。

以產品應用別別來看，熊雅士指出，第三季平板及 NB 佔營收比重從第二季 37% 降至 33%，手機為 55%，由於新穿戴產品應用出貨，消費性產品佔比由第二季的占營收 8% 上升至 12%。

台郡第三季資本支出為 10.22 億元，今年前三季資本支出為 18.26 億元。熊雅士表示，今年台郡資本支出估達 25-30 億元，2021 年推估將不低於此金額。