譜瑞Q4營收估季減1成內 今、明年營收將連續創高

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長趙捷表示，居家辦公已成新常態，筆電、伺服器需求將穩定成長，第四季可望淡季不淡，營收估季減 1 成內，全年營收上看 150 億元、創新高，明年展望也正向，估可較今年再成長，可望再寫新猷。

譜瑞預計，第四季營收估達 1.35 億 - 1.49 億美元，季減 1%-9%，毛利率估維持高檔，約達 41.5%-44.5%。

趙捷指出，第四季受惠居家辦公需求，eDP T-CON 及源極驅動 IC 需求延續，且前三季 PCIe 4.0 營收多來自 AMD 平台，第四季起將有來自 Intel 平台貢獻，另外公司供應一線車用大廠高速傳輸晶片也將進入量產。

針對近期晶圓代工產能滿載，趙捷認為，產能吃緊使成本增加，不過，譜瑞與客戶協調轉嫁成本，未來將藉由推出新品、優化產品組合，維持毛利率。

展望後市，趙捷認為，明年筆電需求仍強，有助 eDP T-CON、源極驅動 IC 出貨增加，不必過度擔憂現有客戶與通路庫存，高速傳輸介面包括 PCIe 4.0、USB 4.0 也將迎來顯著成長，其中，USB 4.0 除了供應筆電市場，也已打入三星平板供應鏈，有助明年營收續創高。