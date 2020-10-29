〈陽明法說〉Q4將是20年來同期最旺 估高運價維持到明年農曆年

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (29) 日召開法說會，陽明表示，目前缺櫃缺艙狀況持續，過往第四季應是相對淡季，但今年的第四季將是 20 年來最旺，11 月起美西線和美東線每 FEU 確定再漲 100-150 美元，淡季不淡，預期此狀況將持續至明年農曆年前。

陽明說明，由於造櫃廠主要集中在中國，但上半年中國受制疫情完全無法造櫃，再加上歐美拉貨需求強勁，導致缺櫃嚴重，即便進入傳統淡季，需求卻是 20 年來同期最旺，使美國線運價再漲，第四季「運力百分百齊發」，高運價水準有望延續至農曆年前。

對於市場關注歐洲線減班傳言，陽明強調，目前沒有減班，航線調整則須聯盟 4 家公司共同投票才能決定。

就整體市況來看，陽明指出，根據 Alphaliner、Drewry 和 Clarksons 三大航運機構預估，2021 年整體需求皆大於供給，預估 2020 年需求萎縮後於明年呈現反彈趨勢，但仍受疫情發展不確定性影響。

油價方面，陽明認為，由於疫情衝擊使油價走勢偏低，預計此影響將延至 2022 年，現階段採用高硫燃油將具一定程度成本優勢，惟未來油價走勢仍受國際政經情勢和疫情發展影響，仍存在極大不穩定性。

船隊規劃上，陽明截至 10 月底，船隊總運能達 91 艘 (共 624,476TEU)，其中 46 艘為自有船，今年規劃 4 艘高價租入船還船。

同時，陽明持續引進新船隊，新造長租船 14 艘 11000TEU 中今年已交付 3 艘，預計 2021-2022 年再交付 11 艘，另有 10 艘 2800TEU 為新造自有船，今年共交付 6 艘，而明年剩餘 4 艘交付完畢。

目前陽明航線占營收比重分別為美國線 40%、歐洲線 30%、亞洲線 30%，陽明認為，未來東南亞將是取代中國的新興市場，將積極布局東南亞，總部成立東南亞區域中心，派專人統籌亞洲國家管理指揮體系，藉此精緻化東南亞業務經營發展。

另外，對於轉投資光明海運的虧損狀況，陽明認為，隨著 BDI 指數逐漸回穩，光明營運正逐漸改善中。