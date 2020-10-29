〈群創財報〉Q3單季轉盈每股賺0.16元 終結連七季虧損

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (29) 日公布第 3 季財報，受惠宅經濟產品需求、面板報價回溫，單季營運虧轉盈，終結連七季虧損，第 3 季稅後純益 15.42 億元，每股純益 0.16 元，累計上半年虧損 85.07 億元，較去年同期虧損收斂，每股仍損 0.88 元。

群創第 3 季合併營收 745.68 億元，季增 11.49%、年增 17.81%，毛利率 9.29%，季增 6.51 個百分點、年增 7.43 個百分點，營益率 2.15%，稅後純益 15.42 億元，均由上季、去年同期虧轉盈，每股賺 0.16 元，另外，折舊及攤銷 89 億元，資本支出 47 億元。

群創今年前 3 季營收達 1918.43 億元、年增 2.9%，毛利率 4.11%，年增 1.75 個百分點，營益率 - 4.3%，稅後虧損 85.07 億元，虧損均較去年同期收斂，每股虧 0.88 元。

群創統計，第 3 季整體出貨面積 782 萬平方公尺，季增 5.6%，液晶面板售價為每平方公尺 322 美元，較上季平均增加 35 美元，中小尺寸合併出貨面積達 75.2 萬平方公尺，季減 2.6%，而中小尺寸營收為新台幣 172 億元，季增 6.9%。

營收比重部分，群創第 3 季手機及商用產品 29%，可攜式電腦為 27%、桌上型螢幕 11%、電視 34%，以產品尺寸別區分，10 吋以下、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上分別占 23%、30%、13%、6%、28%。