群創攜手比爾蓋茲投資新創公司推液晶平板天線 搶衛星通訊商機

面板大廠群創 (3481-TW) 將在明 (21) 日國際光電展中，展示與衛星通訊新創公司 Kymeta 共同推出的液晶超表面平板衛星天線 (LC Meta-Surface Antenna)，值得注意的是，Kymeta 是微軟創辦人比爾蓋茲領頭投資，群創此舉除了代表瞄準未來衛星通訊商機，也是代表鴻海集團更進一步強化與微軟集團的合作關係。

新創公司 Kymeta 2012 年成立，專注研發衛星連接設備，今年 8 月也收購衛星通訊網路商 Lepton，強化連網服務，比爾蓋茲看準 Kymeta 發展，從草創之初的首輪 1200 萬美元募資參與至今，更領投今年最新一期 8250 萬美元募資，占比達逾九成。

另一方面，鴻海與微軟今年 9 月才就專利權利金訴訟達成和解，當時鴻海董事長劉揚偉就曾表示，與微軟和解是新的契機，未來會陸續看到鴻海與微軟合作事項，這次群創與 Kymeta 合作也象徵兩大集團已開始進一步展開合作。

群創表示，新款平板液晶馬達可讓玻璃跳脫受限 TFT-LCD 製造框架，與傳統碟盤衛星天線相比，新款液晶平板天線因不須馬達，外型更加輕巧、且極具成本競爭優勢，可進一步搶攻金字塔頂端客層、衛星互聯網、物聯網天線市場。

群創指出，隨著 5G 時代來臨，預期衛星通訊將翻轉全球通訊行業，不只太空服務公司 SPACEX 旗下衛星通訊計畫 Starlink，已發射 800 多顆低軌道衛星外，包含亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、中國、歐洲等企業也相繼投入建置低軌道衛星群，台灣也已推行 Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫，

新世代技術方面，群創預期將展出視網膜光轉換 AM-Micro LED 拼接顯示器，看準超高對比、超廣角、無色偏、高色飽、視網膜畫質、無縫拼接技術應用，未來產品可望進一步朝車載、智慧電視市場發展。

MiniLED 方面，群創表示，本次展覽也將推出全台首發 55 吋 AM miniLED COB 公眾顯示器，運用獨家拼接技術，將 MiniLED 技術延伸至智慧家電，也將首次展示導入 MiniLED 的超大尺寸 120 吋 8K miniLED 顯示器。