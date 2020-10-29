〈台郡法說〉兩岸新廠明年首季投產 助擴大LCP軟板天線市占

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (29) 日召開法說會，財務長熊雅士指出，台郡高雄與昆山的新廠產能，將在今年第四季完工、明年首季開出，且第三季已正式出貨應用在平板電腦及穿戴裝置的 LCP 軟板天線模組，預估市占將持續擴大，成 2021 年營運主要成長動能。

熊雅士指出，美系客戶今年推出年度旗艦手機時程遞延約 4 周，依目前的訂單預估，台郡第四季產值將較去年同期成長 10-20%。

台郡今年全年產值年成長可達雙位數，今年第三季新手機占營收比重約 20-25%，由於美系手機延後上市，第四季新機占營收比重將再提高。

熊雅士指出，台郡在高雄及昆山新廠產能，都將在今年第四季完工、2021 年第一季開出，有助推升台郡未來 5 年營運。

同時，台郡已在第三季正式出貨 LCP 軟板天線模組，未來除美系客戶之外，還可取得其他客戶訂單，未來 LCP 軟板天線模組產品市占率將持續提升。

台郡今年第三季資本支出為 10.22 億元，今年累計前三季資本支出為 18.26 億元。熊雅士強調，今年全年資本支出預估在 25-30 億元，2021 年推估將不會低於此一金額。

台郡第三季稅後純益為 5.76 億元，季增 10.1%，年減 49.7%，單季每股純益為 1.68 元，累計 2020 年前三季稅後純益為 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元，