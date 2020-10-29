〈美股早盤〉科技巨頭財報即將登場 那指、標普500指數早盤小漲

科技巨頭財報即將於收盤後登場，科技股週四 (29 日) 開盤普遍走揚，那斯達克指數漲 0.3%，標普 500 指數漲 0.2%，費半漲 0.15％，道瓊工業指數開盤小跌 0.12% 後跌勢加劇，截稿前一度跌逾 100 點。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 領漲，臉書早盤漲 2.8％、蘋果漲 1.6%、Alphabet 漲 0.7％、亞馬遜漲 0.2%，4 家公司即將於週四收盤後公布最新財報。

歐洲疫情加劇迫使歐洲兩大經濟體相繼升級封鎖措施，德國、法國相繼宣布，將分別在 11 月 2 日、10 月 30 日實施為期一個月的全國性封鎖措施，消息加劇了市場波動性。「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數 (VIX) 在週三 (28 日) 交易期間飆至 40 以上，創下 4 個多月以來最高水平，目前仍維持於 40 左右。

美國經濟數據

繼上季因疫情報跌 31.4%，創紀錄最大跌幅後，週四 (29 日) 盤前公布美國第 3 季 GDP 初值暴漲 33.1%，漲幅同樣創下紀錄新高。

美國失業金申請數連 2 週下滑，截至 10 月 24 日的美國初領失業金人數為 75 萬人，截至 10 月 17 日的失業金續領數近 776 萬人，均優於預期和前值。

截至台北時間週四 (29 日)21 時許：

道瓊指數下跌 38.97 點或 - 0.12%，暫報 26480.98 點

那斯達克上漲 71.82 點或 0.65%，暫報 11066.76 點

標普 500 指數上漲 6.14 點或 0.19%，暫報 3277.17 點

費半上漲 3.24 點 0.15%，暫報 2226.22 點

台積電 ADR 上漲 0.42% 至每股 84.20 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.776%

紐約輕原油下跌 5.91% 至每桶 35.18 美元

布蘭特原油下跌 5.78% 至每桶 36.86 美元

黃金下跌 0.77% 至每盎司 1864.80 美元

美元指數上漲 0.49% 至 93.87 點

那斯達克指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Marvell Technology(MRVL-US) 早盤下跌 9.87％，至 35.63 美元。

《華爾街日報》引述知情人士稱，若談判順利，Marvell 最快週四宣布收購 Inphi，金額可能高達 100 億美元，成為繼 AMD 收購賽靈思後，本週第二樁大型半導體收購案。

Marvell 目前市值約 260 億美元，業務主要為生產數據儲存及網路相關晶片，收購 Inphi 有助於該公司擴大其網路業務。

Pinterest(PINS-US) 早盤上漲 30.48％，至 64.26 美元。

Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後 EPS：13 美分 vs. 3 美分 (Refinitiv 調查)

營收：4.43 億美元 vs. 3.835 億美元 (Refinitiv 調查)

淨損：9420 萬美元

全球每月活躍用戶 (MAUs)：4.42 億 vs. 4.3638 億 (FactSet 調查)

每名用戶平均收入 (ARPU)：1.03 美元 vs. 0.90 美元 (FactSet 調查)

Q4 展望

營收：年增約 60% vs. 58%(FactSet 調查)

科磊 (KLAC-US) 早盤上漲 1.17％，至 192.77 美元。

2021 會計年度 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 15.4 億美元，季增 5%，年增 9%，優於市場預期的 14.9 億美元

淨利報 4.21 億美元，季增 2%，年增 21.3%

稀釋後 EPS 報每股 2.69 美元

2021 會計年度 Q1 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 4.75 億美元，季增 12%，年增 19%。

毛利率報 62.1%，高於財測高標 60%

EPS 報 3.03 美元，優於市場預期的 2.77 美元

自由現金流為 4.56 億美元

每日關鍵經濟數據：

美國 Q3 GDP 季增年率初值報 33.1％，預期 32.0%，前值 - 31.4%

美國 Q3 PCE 季增年率初值報 3.7％，前值 - 1.6%

美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 3.50％，預期 4.0%，前值 - 0.8%

美國上週 (10/24) 初領失業金報 75.1 萬人，預期 77 萬人，前值自 78.7 萬人上調至 79.1 萬人

美國上週 (10/17) 續領失業金報 775.6 萬人，預期 777.5 萬人，前值自 837.3 萬人上調至 846.5 萬人

美國上週初領失業金優於預期和前值 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Economic Policy Institute 研究主管 Josh Bivens 認為，美國第三季 GDP 任何增長，都是基於上季大幅萎縮的情況下而實現，因此既使 Q3 數據躍升，也不代表美國經濟已脫離困境，實際上，美國經濟仍遠未達到這樣的程度。

野村證券經濟學家 Lewis Alex 表示，雖然基數效應會推動 Q3 GDP 走高，但從每月數據來看，經濟復甦已進入放緩階段。

隨著大選之日將至，巴克萊資深策略師 Shinichiro Kadota 表示，目前的民調顯示，拜登仍暫時領先，但川普在一些搖擺州的民調正迎頭趕上，若選情更為接近，市場波動當然可能加劇。