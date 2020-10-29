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佩洛西：美股暴跌將促使川普加速新刺激法案談判

鉅亨網編譯羅昀玫
佩洛西：美股暴跌將促使川普 加速新刺激法案談判。(圖片：AFP)
佩洛西：美股暴跌將促使川普 加速新刺激法案談判。(圖片：AFP)
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週三 (28 日) 眾議院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 受訪時表示，美股暴跌可能會促使川普加速推動大規模的經濟援助方案。

美國新增確診連日增加，大多數州的住院人數也在上升，美國大選前，白宮與眾院的談判基本上已推遲，周三美股道瓊暴跌逾 900 點，創下 6 月以來最大拋售潮。

(圖片：Investing)
周三美股道瓊暴跌逾 900 點 (圖片：Investing)

眾議院長佩洛西表示：「鑑於川普總統非常關心股市，看到市場對新冠病毒的反應，事實上，我們還沒有達成一項可以為經濟注入資源的協議，我希望現在他能嚴肅考慮回到談判桌，消滅這個病毒。」

美國總統川普週二 (27 日) 在賓州造勢大會上對支持群眾稱：「選舉後，我們將獲得您見過的最好的刺激計畫。」

美國白宮新聞秘書麥肯尼 (Kayleigh McEnany) 週二稱，要在 11 月 3 日大選日前出台新刺激法案的希望渺茫，因為眾議院長佩洛西要得太多，民主黨的提案包括對非法移民的刺激檢查。

美國財政部長梅努欽與佩洛西在關鍵議題上迄今仍進展甚微，包括民主黨要求向州和地方政府提供援助、學校撥款、共和黨堅持為企業提供責任保護等議題。

梅努欽早前表態，佩洛西必須做出讓步才能達成共識，佩洛西則要求川普讓步，雙方談判仍陷入僵局。

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