台幣狂升 壽險業前9月匯兌成本2193億元 淨值單月大減千億元

新台幣升勢檔不住，今 (2020) 年前 9 月已強勁升值 3.3%，也讓壽險業的匯兌成本衝到 2193 億元，連五個月創歷史新高，且因為資本市場震盪，壽險業淨值單月下降千億元，掉到只剩 2 兆 1964 億元。不過前 9 月國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 4763 億元。

據金管會統計壽險業每月單月匯兌成本，1 月 222 億元、2 月 186 億元、3 月 120 億元、4 月 451 億元、5 月 244 億元，6 月 295 億元，7 月 271 億元，8 月 166 億元，9 月又擴增 238 億元。

以前 9 月來看，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 3630 億元，但因為用避險契約避掉 2443 億元、及用 200 億元外匯準備金沖抵匯損，但避險工具換匯成本還是達 1206 億元，使得前 9 月壽險業匯兌總成本高達 2193 億元。

壽險業外匯價格變動準備金到 9 月底的累積餘額只剩 346 億元，比起 8 月底，單月又減少 139 億元；由於新台幣 10 月持續升值到 28.5 字頭，不少業者外匯準備金都逼近拉警報水位，南山人壽餘額剩下 10 幾億元，已研議增提 30 億至 40 億元，新壽 7 月才增提 40 億元，不排除持續增提。

總計國泰、新光、南山、中國、台灣等五大壽險，今年以來已增提外匯價格變動準備金累計 185 億元，加上南山、新壽準備增提的金額，壽險業今年整體增提數字預計會超過 250 億元。

此外，截至 9 月底止，壽險業的稅前盈餘為 1967 億元，較去年同期增加 220 億元或 12.6%；壽險業淨值單月大減千億元，雖然掉到 2 兆 1964 億元，但仍較去年同期增加 3388 億元或 18.2%。