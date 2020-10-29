搶北越開發商機 兆豐申設海防辦事處

兆豐銀行持續擴增海外據點，位於越南海防市增設的海防代表人辦事處獲金管會核准，統計今年以來，兆豐申設的緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行近期將陸續開業，印尼雅加達代表人辦事處、越南海陽分行也持續申設中，加上本次越南海防代表人辦事處，海外據點版圖持續擴張中。

兆豐於 1996 年前進越南胡志明市設立分行，深耕越南 20 餘年有成，串連台越資源，成功輔導眾多台商進入當地市場，在台資銀行中不論是業務規模、獲利能力、服務客層深廣度及越籍人才培育等各方面，均居台資銀行領先地位，近三年放款年成長率更超過 2 成，除反映台商對越南投資快速成長，突顯兆豐銀行胡志明市分行的重要地位。

受美中貿易戰影響，東南亞的貿易與產業供應鏈結構改變，越南不論是資金投資或是出口貿易均顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略對台商更加重要。

兆豐銀行表示，海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，交通便利，商業活動興盛，具發展潛力，為近年電子業前進越南投資之主要城市，成立代表人辦事處，可就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機，進一步提升胡志明市分行經營利基。

兆豐銀行積極深耕新南向國家布局完整，目前已於越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度 9 國設有 19 個據點。