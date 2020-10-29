〈央行理監事會揭密〉部分回流台商資金湧入房地產 憂房價上漲預期形成

台灣央行今 (29) 日公布 9 月 17 日第 20 屆理事會第 3 次理監事聯席會議議事錄摘要，數位理事均關注國內房市發展，有理事認為，房市尚未見失控，不過一旦民眾對房價上漲預期確立，不論貸款成數 (LTV) 限制或租稅政策都難以逆轉此趨勢，也有理事提到，部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，部分資金恐已進入房地產市場。

有理事表示，國內外金融情勢寬鬆，聯準會零利率可能至 2023 年都不會改變，在全球金融寬鬆下，須關注金融資產和不動產市場泡沫的可能性，並備妥因應或預防措施。

另位理事則認為，央行最好在民眾對房價上漲預期形成前，即採取行動。

有理事提到，部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，部分資金恐已進入房地產市場。

也有理事指出，政府房市政策應有全面性策略，除央行 LTV 政策的金融面措施，需搭配財政部、內政部以及其他部會，甚至是地方政府相關政策，才能奏效。

數位理事均認為，央行宜持續監控房價變化以及銀行承作有關房地產貸款的情形，並廣泛蒐集銀行業意見，經審慎周延評估，若有必要應提出選擇性信用管制措施。