「婚」?「不婚」? 信義房屋新廣告傳遞「信任」

信義房屋 (9940-TW) 最新廣告「信任幸福篇」邀請金獎導演羅景壬掌鏡，金鐘視帝姚淳耀、實力派演員陳美月扮演情侶，透過兩人間的「疑婚｣心情來詮釋「信任｣兩字，同時也巧妙帶出「信任｣就是信義房屋始終維持一貫的核心價值，廣告也因為女主角到底該「婚」或「不婚」，造成話題。

「信任幸福篇」劇情為一位在戶政事務所工作的適婚女子，每天面對結婚、離婚、喪偶來辦理戶證登記的人群，因此對自己是否該結婚充滿不確定性，最後因為相信能和男友一起找到幸福，而決定與男友走入禮堂，一起踏向幸福之路。

執導的羅景壬曾獲得年度最佳廣告以及無數獎項的金獎，在讀完「信任幸福篇」腳本後，以他最擅長刻畫人與人之間微妙且不言而喻的情感來著手，並加強男主角「等待」的情緒，讓全劇氛圍更具張力。

男主角姚淳耀甫榮獲今年第 55 屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，沉穩內斂、自然不做作的表演方式深獲觀眾及評審肯定，劇中姚淳耀所飾演的男主角雖然台詞不多，但是他透過穿透人心的演技，為「疑婚時代｣中男生樸實的信任感做了完美詮釋。實力派演員陳美月因具有心理諮商師背景，對於人性心理的掌握非常細膩，廣告中完美刻畫女性在「疑婚時代｣中那股充滿懷疑的心境，細膩的表情以及溫暖的口吻讓觀眾及導演驚豔。

信義房屋最新廣告邀請金鐘最佳男主角姚淳耀詮釋信任感。(圖：信義房屋提供)

「婚」與「不婚」近年成為許多網友熱烈討論的社會議題，然而信義房屋「信任幸福篇」，想傳達的是擁有「信任｣，才是一切幸福的根源，而這亦是信義房屋經營理念的基礎，此次以另一種視角來傳遞「信任」，讓不少觀眾耳目一新。

【信義房屋】幸福是和信任的人 一起找到永遠

https://youtu.be/fx4fTBh9PFo