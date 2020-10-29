〈圓剛AI聯盟〉Q4營運可望維持Q3高檔 全年將攀歷史高峰

圓剛 (2417-TW) 今年以來受惠疫情帶動的遠距商機、宅經濟發酵，第 3 季營收創下歷史新高，展望第 4 季，董事長郭重松今 (29) 日表示，產能接近滿載，正持續擴大外包組裝代工，預期第 4 季營運可望維持第 3 季高檔，全年將攀上歷史高峰。

郭重松表示，第 3 季在消費性市場需求強勁、子公司圓展 (3669-TW) 挹注下，營運表現優於預期，第 4 季在消費性需求旺季帶動下，營運也可望維持高檔，但由於基期墊高，估第 4 季將持平第 3 季，明年則力拚保持成長。

展望未來，郭重松指出，集團將以三大主軸為方向，首先，圓剛既有消費性市場將著重在開發創作、內容，其次是圓展視訊、教育市場，最後則是希望透過將既有服務、合作夥伴結合，將 AI 產品化，也是今日成立 AI 聯盟目的。

郭重松進一步表示，今年疫情意外加速普及遠距新常態生活，帶動圓剛、圓展營運成長，加上相關軟硬體逐漸成熟，預期遠距商機需求將持續發酵，目前產能接近滿載，上游半導體零組件則較為吃緊。

另一方面，圓剛日前也公告將辦理私募，擬在不超過 8.5 萬千股普通股額度內辦理私募或現金增資，以供未來營運資金需求，對此，郭重松表示，目前還沒有決定私募對象，但所有對象都不會排除。