美股震盪台股失守季線 官股券商鎖定權值股連4買

美國總統大選進入倒數計時，加上紓困談判停滯與歐美疫情升溫，台股近期隨抹美股震盪整理，八大官股券商適時進場點火，累計已連 4 買，且買超金額持續擴大，合計買超 68.36 億元。

台股今 (29) 日在權值股攻勢熄火下指數大跌逾百點，失守季線收在 12662 點，官股券商自上周五起開始進場買超台股，其中 23 日、26 日分別小買 3.35 億元、2.41 億元。

而隨著美股跌勢擴大，官股券商昨 (28) 日與今天進一步擴大買超，分別買超 25.62 億元、36.98 億元。

在個股標的部分，主要鎖定權值股包括台積電、聯電、玉山金、中鋼等，透過權值股拉抬指數，其他包括欣興、元大高股息與台灣 50 也是官股著墨標的，值得注意的是，遭證交所再三示警的 DR 股也成為官股鎖定對象，其中美德醫療 DR 更一舉擠進第六大買超個股。

法人表示，美國大選結果底定前，市場將持續籠罩在不確定範圍中，加上歐美疫情升溫讓經濟復甦力道蒙上一層陰影，先前受追捧漲多的權值股、蘋概股相繼淪為資金調節對象。

法人指出，在權值股熄火、買盤追價力道有限的情況下，台股短線將持續震盪，預料官股買超力道可能進一步擴大。