新至陞Q3 EPS 3.88元寫上市來新高 前三季超車去年全年

機構件廠新至陞 (3679-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，在美系大客戶訂單增加下，稅後純益 2.42 億元，季增 2.9%、年增 27.5%，每股純益 3.88 元，續改寫上市來新高，前三季稅後純益 5.15 億元，年增 122%，每股純益 8.27 元，更是賺贏去年全年。

新至陞第三季營收 14.9 億元，季增 34.6%、年增 38.7%；毛利率 34%，季增 2.2 個百分點、年增 7.7 個百分點；營益率 26.4%、季增 4.4 個百分點、年增 11.4 個百分點，稅後純益 2.42 億元，季增 2.9%、年增 27.5%，每股純益 3.88 元。

累計新至陞前三季營收 32.22 億元，年增 18.3%、毛利率 30.1%，年增 10 個百分點、營益率 19.9%，年增 13.1 個百分點、稅後純益 5.15 億元，年增 122%，每股純益 8.27 元。

新至陞受惠客戶調整供應鏈，迎來轉單，越南廠也因此擺脫虧損包袱，而因應需求，新至陞越南廠三期擴建也在 9 月重啟，預計明年下半年投產，法人則看好，新至陞第四季在客戶新機種上市帶動下，全年獲利可望達 1 個股本。