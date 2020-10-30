盤前財經大事搶先讀2020年10月30日

今日操盤前瞻

台灣第三季 GDP

日本 9 月工業生產

美國 10 月密大消費者信心指數

新股掛牌：意德士

法說會：聯發科、中華電、美律、台虹

除權息：益航、中壽

蘋果 iPhone 銷售、大中華營收下滑 未提供財測 盤後跌 5%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (29 日) 盤後發布 2020 會計年度第 4 季 (9/26 止) 財報，營收、獲利略優於華爾街預期，反映 iPad 和 Mac 銷售強勁，但由於 iPhone 銷售下滑 21%、大中華地區營收降低 29%，盤後股價應聲挫跌逾 5%。閱讀全文...

聯電產能滿載 Q4 營收估季增 2-3% 證實明年 8 吋晶圓漲價

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (29) 日召開線上法說，估第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，法人估營收將季增 2-3%，但受匯兌因素影響，將侵蝕毛利率 1-1.5 個百分點；聯電表示，8 吋需求暢旺，產能滿載，明年價格將調漲。閱讀全文...

〈台達電法說〉疫情衝擊印度擴產計畫 估延至明年初完工

台達電 (2308-TW) 印度廠因為疫情趨嚴，建廠投產進度遞延，執行長鄭平表示，目前預估到明年初完工，先轉至泰達電的泰國廠區生產，同時也會持續提升泰達電的自動化比重，持續優化營運效率。閱讀全文...

〈央行理監事會揭密〉不存在升息條件 經濟成長恐浮現二個過度集中問題

台灣央行昨 (29) 日公布 9 月 17 日第 20 屆理事會第 3 次理監事聯席會議議事錄摘要，有理事指出，當前台灣不存在升息條件，也有理事提到，台灣出口產品和地區的集中度創 20 年新高，且半導體設備進口占資本設備進口比重超過 40%，應思考避免產業結構過度集中。閱讀全文...

日經：傳 Sony、豪威科技獲准向華為供應影像感測器

《日經亞洲評論》引述知情人士報導，美國政府已向影像感測器大廠 Sony 和豪威科技 (Omnivision) 授權許可證，允許兩家公司繼續向華為供貨。閱讀全文...