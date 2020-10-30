美律Q3純益年減逾5成 每股賺1.9元 寫近2年來新低

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今 (29) 日公布第 3 季財報，稅後純益 3.94 億元，季增 30.03%、年減 55.73%，每股純益 1.9 元，寫近 2 年來低點；前 3 季純益 7.44 億元，年增 0.13%，每股純益 3.6 元。

美律第 3 季營收 101.36 億元，季增 57.27%、年增 0.35%；毛利率 12.37%，季減 3.16 個百分點、年減 1.69 個百分點；營利率 3.88%，季減 0.46 個百分點、年減 3.25 個百分點。

美律前 3 季營收 217.58 億元，年減 21.73%；毛利率 12.92%，年減 1.68 個百分點；營利率 2.89%，年減 4.15 個百分點；稅後純益 7.44 億元，年增 0.13%，每股純益 3.6 元。

法人估，美律受惠居家辦公趨勢延續，品牌廠持續推出頭戴式耳機、TWS(真無線藍芽耳機) 及電競耳機新品，帶動 9 月營收創歷史新高，但因匯損影響獲利表現。

美律將於明 (30) 日召開法說，市場將聚焦在蘋果訂單狀況及明年 TWS 市況；外資日前出具報告指出，雖然美律上半年受疫情影響，許多產品開發被迫遞延，不過隨著下半年為產業傳統旺季，許多被延宕的產品將陸續上市，預期美律明年全年獲利年增 35%，因此，調升目標價至 193 元，維持買進評等。