〈能源盤後〉新冠確診人數竄升 加劇需求擔憂 原油挫至5個月低點

週四 (29 日) 交易，原油期貨價格收在約 5 個月最低點，係因新冠病例上升，令歐洲政府對活動實施更嚴格的限制，市場更擔憂美國和全球經濟復甦的前景。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.22 美元或 3.3%，收每桶 36.17 美元，為最近月契約自 6 月 1 日以來最低收盤價。

本月迄今 WTI 原油期貨價格約下降 10%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.47 美元或近 3.8%，收每桶 37.65 美元，創 5 月 29 日以來最低收盤價。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，「顯然，最新一波 COVID-19 將在一定程度上構成石油需求壓力，且由於 ICE Brent 原油現在每桶價格跌破 40 美元，OPEC + 很可能會被迫在 11 月底的會議上採取行動。」

目前而言，這意味著 OPEC + 可能將現行的減產規模推行至 2021 年，放棄原定 1 月開始縮小減產規模的計畫，此舉可望抵銷利比亞原油供應量大增帶來的衝擊。

然而，美國總統大選仍是最大關鍵，民主黨拜登可能勝選，這就為重返伊朗核子協議、解除伊朗制裁敞開大門，可能為市場帶來每日 150 萬桶至 200 萬桶的原油供應量。

因應新冠確診人數上升趨勢，德國和法國對活動實施更嚴格限制，令原油週四大幅走低。《華爾街日報》報導，美國週三公布新增確診 7.9 萬人，為連續第二日單日新增確診人數超過 7 萬人，因部分州公布感染率激增。

石油交易者將颶風 Zeta 造成的生產中斷忽略不計。颶風 Zeta 週三在路易斯安那州登陸，屬第二級風暴。根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週四，墨西哥地區石油生產已關閉了約莫 84.8% 的墨西哥灣石油生產，以及 57.6% 天然氣的生產。

週四公布的數據顯示，美國第三季 GDP 年率成長創紀錄達 33.1%，但未能提供原油價格支撐力。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示，「我們預期未來成長率會大幅放緩，即今年第四季和之後。此外，我們預期，美國實際 GDP 要到 2022 年才會返回 2019 年第四季的水準。」

其他能源商品

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 3.301 美元。

EIA 週四公布，上週 (10/23 止) 美國天然氣供應量增加 290 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期當週天然氣供應量增加 370 億立方英呎。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 1.0515 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 1.0884 美元。

上述 11 月期貨契約將於本週五收盤到期。