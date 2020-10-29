〈能源盤後〉美庫存大增430萬桶 確診人數激增 需求前景黯淡 原油挫逾5%

週三 (28 日) 交易，原油期貨價格下跌，WTI 原油收在 6 月以來最低收盤價，係因美國官方數據顯示，上週國內原油庫存創 7 月以來最大單週增加程度，加上新冠確診人數激增，令市場預期能源需求下降。

這些悲觀因素超越了近期墨西哥灣沿岸因 Zeta 颶風迫近而原油產能暫時關閉的影響。

EIA 週三公布，上週 (10/23 止) 美國原油庫存增加 430 萬桶，為 7 月以來最大單週增長程度。

根據 S&P Global Platts.，分析師平均預期上週 (10/23 止) 原油供應量增加 20 萬桶，而 API 週二晚間公布原油庫存增加近 460 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油儲存中心當週減少 40 萬桶，但整體石油產量增加 120 萬桶 / 日，達到 1110 萬桶。本月初遭受颶風相關的生產中斷後，產量現已持續復甦。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.18 美元或 5.5%，收每桶 37.39 美元，為最近月契約自 10 月 2 日以來最低收盤價

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.08 美元或近 5.1%，收每桶 39.12 美元，創 6 月 12 日以來最低收盤價。

EIA 報告也顯示，上週汽油供應量下降 90 萬桶、蒸餾油庫存減少 450 萬桶。

根據 S&P Global Platts.，分析師平均預期上週汽油供應量下降 70 萬桶、蒸餾油減少 250 萬桶。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 5.4%，收每加侖 1.0814 美元，收在 6 月 1 日以來最低點。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 1.1142 美元。

與此同時，德國和法國實施新封鎖措施，以及美國新冠新增確診人數持續上升，凸顯了大眾對需求前景的擔憂。

週三股市承受巨大壓力，因市場恐懼疫情重燃恐構成經濟復甦的威脅，市場避險情緒造成原油價格下挫。

其他能源商品

11 月交割的天然氣期貨價格小跌 0.8% ，收每百萬 Btu 2.996 美元。該契約今日收盤屆期。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6%，收每百萬 Btu 3.291 美元。

能源交易商關注墨西哥灣 Zeta 颶風動向，截至週三下午，預計當晚就會登陸路易斯安那州南部。

S&P Global Platts 石油供應和生產部門高階分析師 Sami Yahya 表示，「2020 年是過去 12 年以來大西洋颶風季節最具破壞性的一年。」

按年度和今年迄今來比較，2008 年颶風季節削減了近 14 萬桶 / 日原油，而 2020 年削減了略超過 11 萬桶原油。「2005 年大西洋颶風季造成產量中斷，年度基礎上削減約莫 22 萬桶 / 日，而 2020 年的削減程度是 2005 年的一半。」

根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週三，墨西哥地區石油生產已關閉了約莫 66.6% 的墨西哥灣石油生產，以及 44.5% 天然氣的生產。