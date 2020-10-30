 1

美疫情飆新高 川普堅持疫情正降溫

鉅亨網編譯羅昀玫
美疫情飆新高 川普堅持疫情正降溫 (圖片：AFP)
美疫情飆新高 川普堅持疫情正降溫 (圖片：AFP)
Tag
美國新增確診住院川普新冠病毒新冠疫情新冠肺炎拜登民主黨總統大選

週四 (29 日) 美國總統川普堅稱，美國疫情已轉危為安，但熱騰騰出爐的數據並不站在他那邊。

美國疫情持續惡化，47 個州新增確診呈上升趨勢，在過去 24 小時內，美國新增確診病例超過 81000 例，有 27 個州通報逾千個新病例，七日平均新增確診數已連續 26 天揚升，並且在週三首次超過 74,000。住院患者有 45045 人，創 8 月 14 日以來新高，比一個月前增加約 50%。

隨著大選日逼近，美國總統川普在造勢場上對支持群眾表示：「不過，你知道重點是什麼嗎？你 (新冠患者) 會變得更好，你會變得更好。如果我都能變得更好，那麼任何人都可以變得更好。而我會很快變得更好。」

川普強調美國疫情到了降溫拐點，他對疫情惡化的大量媒體報導感到不滿，然而競選對手、民主黨人拜登 (Joe Biden) 則採取截然不同角度。

拜登在德拉瓦州造勢場合上對支持群眾表示：「我不會以一個按鍵就能結束疫情的錯誤承諾來競選。但我可以向你們保證的是，我們從第一天開始就會做正確的事情，我們的決定將基於科學，將誠實地對待美國人民。」

白宮科學與科技政策辦公室 27 日公佈川普執政下帶來的五大科學成就，其中一項就是自豪川普總統正終結新冠疫情。

白宮發言人 Kristina Baum 受訪時提到，這份報告重點強調川普政府以終結疫情作為首要任務，是值得彰顯的成就。

外媒總編輯 Chris Cillizza 警告，首先川普確認後接受的治療高達 10 萬美元，這不是一般人就能達到的事情，第二川普不是醫生，不能對他的言論給予過多信任，第三所有數據都清楚地表明，並不是每個人都會變得更好。

相關新聞