民調又錯了？新債王預言：川普將贏得連任

週三 (28 日) 素有「新債王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 曾在 2016 年總統大選準確預測川普獲勝，本周他再度預言，川普將會贏得連任。

岡拉克週三在 Klaus Schwa 2020 年影響力會議上發表一段表示：「當我預言川普會贏得 2016 年大選時，我曾說，如果你覺得 2016 年很奇怪，那就等著看 2020 年吧！而如今，如果你還覺得 2020 年很奇怪，那不妨再等到 2024 年看看吧。你其實還什麼都沒看到呢！」

儘管民調、最新投注賠率顯示，拜登有極大的機率會擊敗川普，當選下任美國總統。

岡拉克認為，下週的選舉將可能重演 2016 年場景，因為民調通常是設計過的結果，而且川普選民不願與民調機構和媒體接觸，因為他們擔心自己的政治信仰會受到報復。

岡拉克再度預言，川普將會勝選。(圖片：AFP)

岡拉克解釋：「請大家注意，我對民調的信心比四年前要低得多。當時，川普在下注賠率上不過是個星號，我預測他會贏。這次更撲塑迷離，但在我看來，它有利於川普勝選。」

雖然有些人會說川普連任對市場和全球穩定構成了風險，但岡拉克有不同的看法。他說：「你可能不喜歡川普或其政策，但投資者從他身上得到的風險並不算什麼，特別是政黨輪替而共和黨候選人 (拜登) 沒有說明他的一些政策立場的時候。」

岡拉克補充說，市場不喜歡確定性，川普比拜登帶來更多確定性。倘若拜登若真的當選，最終取消川普 2017 年的企業減稅政策，美股股市估值將大升，但稅後利潤將大減，意味股價不會升值，利率、波動性和通膨也會隨之上揚。

岡拉克發表上述言論之際，根據 RealClearPolitics 調查顯示，佛羅里達作為美國大選經典的「搖擺州」，距選舉日只有六天，川普在佛州的民調以 0.4% 些微領先拜登，自 4 月以來首次在佛州取得優勢。

本月早些時候，岡拉克呼籲投資者避開股市，因為美股很可能會崩潰大跌，週三美股全面血洗，道瓊工業平均指數盤中下跌了近 800 點，跌幅近 2.89%。標準普爾 500 指數和以科技股為主的那斯達克綜合指數也大幅下跌。