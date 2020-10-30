疫情重擊需求和油價 埃克森美孚將裁1.4萬人

埃克森美孚 (XOM-US) 周四 (29 日) 宣布，接下來到 2021 年間將裁員 1.4 萬人，相當於總人力的 15%，理由是疫情嚴重衝擊能源需求和油價，消息公布後股價上漲，收盤勁揚逾 4%。

埃克森美孚表示，這 1.4 萬人當中，1900 名為美國白領員工，主要是總部所在地休士頓的人手，聘僱人力也會受影響。受影響員工包括因組織調整、退休和績效評估而減少的人數。

截至去年底，埃克森美孚聘僱約 88300 人，其中 13330 人為約聘員工。

埃克森美孚表示，並未對裁員人數設下確切的數字，但預估將裁減幅度約為現有人力的 15%。埃克森美孚 10 月初宣布在歐洲解雇 1600 人，也在澳洲宣布裁員計畫。

埃克森美孚周四收盤上漲 4.43%，以每股 32.97 美元作收，目前市值約 1394 億美元。

石油業正歷經一波瘦身浪潮，荷蘭殼牌 (Shell) 和英國石油 (BP) 最近都宣布將裁減多達 15% 人手；雪佛龍 (CVX-US) 也計劃裁撤 10-15% 人手，相當於 4500 到 6750 人，並預期將因收購 Noble Energy 公司，額外精簡 570 個職務。