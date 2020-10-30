併購案頻傳 第三季全球併購金額首度回升

跨國律師事務所英商富而德 (Freshfields Bruckhaus Deringer) 表示，在歷經 6 個月的陰霾後，今年第三季全球併購市場重現活力。隨著全球放鬆防疫管制，經濟開始逐漸復甦，今年第三季全球併購總交易金額為 7856 億美元，交易筆數達 9670 筆。以季度交易量來看是今年首度上升，而第三季比第二季成長 3460 億美元。

今年上半年，因為新冠疫情影響，全球主要國家採取大規模封鎖政策及部分國家和地區緊縮外資審查標準，導致全球直接投資金額大幅下滑，企業併購活動連帶受到衝擊。

數據顯示，今年上半年全球併購交易規模年減 50%。英國《金融時報》數據顯示，第二季以來全球併購金額只有 4850 億美元，其中，美國市場第二季的併購交易量更出現年減 90%，只有 750 億美元，創下美國次貸危機以來新低。

不過在疫情漸漸受到控制之下，企業活動又再度展開。雖然新冠疫情為全球投資與併購市場帶來負面衝擊，但也為部分行業的發展提供新機遇。為減少疫情所產生的負面影響，企業在危機中積累更多資本，以保持不低於預期的發展趨勢，兩強企業的整合成為實現 1＋1＞2 綜效的最佳選擇，當中就屬科技行業最為熱絡。

之前，美國第二大模擬晶片廠商亞德諾宣布，計劃以價值 209 億美元的換股方式收購競爭對手美信。而上個月半導體史上規模最大的收購案，即輝達斥資 400 億美元從軟銀手中買下 Arm，也成為為今年的併購市場挹注不少貢獻。

本周 27 日，AMD 在官網宣布同意以 350 億美元換股方式收購賽靈思，目前交易已取得 AMD、賽靈思董事會批准。

短期來看，全球併購市場復甦還將面臨投資限制、監管更為嚴苛等挑戰，但隨著企業逐漸適應疫情常態化，併購復甦進程雖步調緩慢，但眾多投資機遇也將日益顯現。

