【袁志峰專欄】港股強勢再獲確認 關注內銀股

10 月 30 日推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $4.49

1) 股市前景

恒指連跌 3 日，但累積跌幅只有 1.3%，大幅度跑贏歐美股市，港股通南向資金過去 3 日淨買入達 275 億元，買盤相當進取，同期大型科技股阿里巴巴 (9988)、騰訊(700) 及美團 (3690) 相繼破頂，港交所 (388) 近日做好，其表現可視作股市的領先指標。雖然外圍股市仍存在不確定性，筆者維持看好港股後市的判斷，考慮消息面及資金輪動因素，可關注低估值內銀股。

今天推介是工商銀行 (1398)，由於建設銀行(939) 公布三季度盈按年跌 4%，確認中資銀行三季度盈優於預期的推斷。工商銀行 (1398) 股價從上周五盤中高位 4.80 元已回調 6.5%，現價對應歷史市盈率 4.7 倍，市淨率 0.54 倍，股息率 6.5 厘，估值吸引。建議買入，目標價 5.0 元，止損價 4.25 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 419 點，隨後輾轉上升，午後跌幅曾收窄至 30 點，收報 24586 點，跌 122 點或 0.5%。成交額按日持平約 1332 億元，10 月以來日均成交額 1151 億元。港股通南向資金淨買入 113 億元，10 月以來淨買入 650 億元，高於 9 月份淨買入的 417 億元。

藍籌股 15 升 34 跌 1 持平。創科實業 (669) 及新鴻基地產 (16) 漲逾 2%，是升幅最大藍籌。萬洲國際 (288) 跌 5%，是跌幅最大藍籌。其次是中國聯通 (762) 及中國人壽 (2628) 皆跌逾 3%。中移動 (941) 及中國平安 (2318) 跌接近 2%。

恒生科技指數升 0.2%，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及騰訊 (700) 創新高，分別升約 6% 及 1%。小米 (1810) 漲逾 1%。阿里 (9988) 及網易 (9999) 皆跌逾 1%。恒騰網絡 (136) 升逾 7%10%，是表現最好成份股。軟件股金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 漲逾 2%。中興通訊 (763) 及 FIT HON TENG(6088)是表現最差成份股，分別跌逾 6% 及 4%。

板塊方面，內險、石油、電訊、電訊設備及電力股跑輸大市。中國電信 (728) 跌逾 3%。華能國際 (902) 及華電國際 (1071) 皆跌 4%。太陽能、風電、家電、內房及物管股上升。信義光能 (968) 漲 12%，保利協鑫能源 (3800) 升 4%。金風科技 (2208) 漲逾 10%。海信家電 (921) 升 10%。碧桂園服務 (6098) 漲逾 6%，雅生活服務 (3319)、中海物業(2669) 及永升生活服務 (1995) 升 3%-4%。合景泰富 (1813)、中國恒大(3333) 及龍湖集團 (960) 分別上升逾 5%、3% 及 2%。

周四上証指數低開 1.0%，隨後輾轉上升，最多曾升 0.6%，尾市回調，收報 3272.73 點，升 0.1%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 7800 億元 (人民幣，下同)，按日增加約 500 億元。滬深股通北向資金淨買入 18 億元，10 月以來淨買入增至 57 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數上升。道指收報 26659 點，升 139 點或 0.5%。標指升 1.2%，納指升 1.6%。美匯指數升 0.5%，收報 93.92。現貨金價跌 0.5%，收報 1867 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值為增長 33.1%，預期為增長 31%。(信報)

5) 個股訊息

建設銀行 (939) 公布，今年首 9 個月盈利 2058 億元(人民幣，下同)，按年跌 8.7%。期內，經營收入 5359 億元，按年升 4.8%。(信報)

比亞迪 (1211) 公布，今年首 9 個月盈利 34.1 億元(人民幣，下同)，按年增長 1.17 倍。期內，營業收入 1050 億元，上升 11.9%。該公司預期，全年淨利潤 42 億至 46 億元，按年增長 1.6 倍至 1.85 倍。(信報)

中遠海能 (1138) 公布，今年首 9 個月盈利 33.2 億元(人民幣，下同)，按年增長 4.7 倍。期內，營業收入 132.9 億元，按年升 26.2%。(信報)

中信証券 (6030) 截至 9 月底止首三季，股東應佔淨利潤 127 億元(人民幣，下同)，按年增長 20.3%。期內，營業收入 420 億元，按年上升 28.1%。(信報)

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