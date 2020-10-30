【鍾國忠專欄】台股主流股早已易位

(一) 外資偏向調節 市場盤整中

截至 10 月底為止，上市指數先前最高點 13031 點仍無法順利攻上，顯見 13000 點整數關卡仍有相當壓力，或許投資人會認為，是因美國總統選舉造成無法突破，接下來 11 月初馬上就要面對投票選舉結果，不管美國總統是誰當選，短期產業趨勢並不會馬上被改變，因此股票操作上，仍得要持續保持客觀的角度去分析。

雖然台股指數無法創高，但指數在高檔相對抗跌，過往曾分析過，近 2 年當周跌幅逾 3% 以上 (9/25 當周大跌 642 點，周跌幅約 5%)，除非當周大跌落在低檔區的位置，否則台股盤勢將至少整理一個月，且當周大跌的高點短期將不易攻克，截至目前為止，目前的走勢也符合過往的走勢，雖然這段時間外資偏向賣股，但市場的強勢股早已改變，如果仍堅持操作電子類股者，相信 10 月份獲利應該不明顯，甚至有可能虧損。

(二) 主流股在 7~8 月中早已易位

美國總統選舉後，未來投資人該如何操作? 以下將從二點來扼要分析：

1. 短線傳產股將續擔當主流股：對於多數人而言，這段時間因觀盤重點在電子類股，所以從附表中可看出，10 月這段時間，電子類股跟大盤 10 月都同步呈現收斂與 7 月高點間的差距，所以對大盤感受沒太大變化，雖然台股指數沒再創新高，但傳產股這段時間相對較為強勢，而這當中又以原物料表現最佳，如附表所示，這段期間造紙類股走勢亮眼，其他類股單月漲幅較高則有電器電纜、運輸類與橡膠類等類股，由於主導盤勢的電子與金融股短線無法轉強，預期台股盤整期仍以傳產股維持強勢姿態較有機會，11 月仍是市場關注族群。

2.11 月中旬前電子股先觀望：雖然蘋果新機在 10 月中發表，但這次對於電子類股的影響似乎不大，由於 11 月中旬前上市櫃將公布 Q3 財報，就營收角度，電子股的旺季高峰或有機會在 10 月營收，然而這並不是最大的問題，關鍵應在匯損，先前股王大立光公布 Q3 獲利，受匯損影響獲利不如預期，可成近期也公布獲利，Q3 每股獲利同樣因匯損只剩下 0.75 元，別忘這些公司都是一年可賺一個資本額以上的公司，之所以獲利不如預期，就是因新台幣匯率變動而產生匯損。

根據過往經驗，電子股當季有匯損，常常可在次季回沖，因此市場多數匯平常心看待，但這次亞幣走勢很強，不少公司都已經連續二季有匯損，特別是會先公布的公司，多數都具有相當高的競爭力，可預期 11 月才要陸續公布的公司財報，匯兌方面應不至於太亮麗，因此，電子股除了今年營收見高峰外，還有 Q3 財報干擾，可想而知，電子股不易吸引買盤成主流，短線仍將處在類股調整，類股交易比重可先降低。

台股下半年盤整期強弱勢類股之走勢分析