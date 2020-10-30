小資族投資新選擇 大台股領航ETN 11/2掛牌

元大證券將發行連結台灣指數公司「特選台股領航報酬指數」的 ETN「元大台股領航 N」已獲主管機關審核通過，將於 11 月 2 日掛牌上市，發行價 5 元，投資手續費年率 0.9%，發行期 10 年，預計 2030 年到期，元大證說明，此檔 ETN 適合小資族輕鬆緊盯 15 大產業龍頭的的股價表現。

元大證表示，特選台股領航報酬指數是從台股核心產業中，選取每個產業市值最大的 1-2 支股票，精選出 15 檔龍頭股做為成分股，且大台股領航 ETN 與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，等於投資此 ETN 可一次掌握 15 檔產業龍頭股。

特選台股領航報酬指數成分股。(圖表：元大證券提供)

目前特選台股領航報酬指數權重前 5 大成分股為聯發科 (2454-TW)25%、台積電 (2330-TW)24%、台達電 (2308-TW)7%、國泰金 (2882-TW)7% 和廣達 (2382-TW)6%，約占指數 60%，另外還有大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)，指數成分調整於每年 4 月定審一次，並重新篩選。

回顧過去 5 年特選台股領航報酬指數績效，平均現金殖利率為 4.4%，年化報酬率 11%，而過去 5 年累積報酬率為 79%，表現優於加權指數的 71%，適合想投資台股核心產業龍頭的投資人納入投資組合。

元大證強調，ETN 如同股票交易，由券商發行，並承諾在到期後支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，除投資手續費用外，並無追蹤誤差。