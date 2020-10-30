台灣近半數家庭年收不到80萬 15%連支應生活都有困難

金融研訓院今 (30) 日發布《2020 台灣金融生活調查》發現，台灣有 47% 家庭全年收入不到 80 萬元，近 2 成無法在一週內籌到 10 萬元，其中有 15.5% 連支應生活都有困難，一旦面臨突發意外，恐缺乏足夠的應對能力。

調查指出，國人金融風險抵抗力平均約 2.77 分，而與我人口、人均 GDP 相近的澳洲平均約 3.06 分相比，台灣的金融風險抵抗力略顯不足，進一步觀察「自身財力」、「金融素養」、「金融服務取得」、「他人支援」四大面向，以「金融素養」差距最大，低於澳洲 0.64 分，「金融服務取得」也低於澳洲 0.51 分，至於「自身財力」與「他人支援」方面分數可謂相當。

在家庭收入部分，47% 家庭年收低於 80 萬元，對照主計總處家庭收支調查之平均支出水準，呈現入不敷出的狀態，屬於潛在財務脆弱的族群。

在應對緊急財務風險方面，19.5% 的家庭無法在一週內籌到 10 萬元，其中有 15.5% 連支應基本生活都有困難，這群民眾面臨如突發性失業、急病或意外等衝擊，恐缺乏足夠的緩衝對應與恢復能力。

金融研訓院院長黃崇哲表示，台灣儲蓄與借貸可發現確實存在兩極化現象，有 3 成的民眾幾乎沒有儲蓄，另外 3 成則是有足夠的儲蓄，而原先預期應該是大數的「適當儲蓄」者，反而較預期為少。

黃崇哲進一步指出，有近 4 成的民眾有餘裕透過金融機構借款用來購屋、投資，但也有超過 1 成的民眾，即便有緊急需求，也無法獲得任何形式借貸籌措資金。

台灣金融研訓院歷經半年以上的規劃及全國性電話訪查，參考澳洲金融風險抵抗力研究及 G20 成人金融素養報告，蒐集全民在金融風險抵抗力、金融行為、經濟脆弱性等各面向的表現。