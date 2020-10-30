美期指跌幅擴大 台股下跌116點收12546點 周線收黑

儘管昨日美股三大指數終場收紅，不過早盤道瓊期電子盤又大跌 400 多點，拖累台股走勢，開盤後持續在盤下震盪，盤中一度靠中小型股支撐收斂跌幅，不過尾盤時賣壓全出，成交量能逐步放大，終場下跌 116 點，收在 12546 點，失守 12600 點，成交值則放大到 1973 億元，周線又收黑。

台股今日盤勢弱勢，由於觀望氣氛轉濃，加上美國電子盤跌幅不斷擴大拖累，權值股全面下跌修正；蘋果公布財報優於預期，市場仍擔憂新機銷售動能，盤後股價下跌，拖累蘋概三王台積電、鴻海與大立光股價全面走弱，台積電終場收跌 1.14%，收在 432 元。

今日即將召開法說會的日月光、聯發科等，股價走勢不同調，日月光由於具備漲價題材，股價力守小漲格局，聯發科則由於部分廠商陸續取得美國許可可出貨華為，股價相對弱勢，終場下跌 1.17%，權值股僅金融、傳產股力守紅盤，包含國泰金、台塑、台化與兆豐金等，終場小漲作收。

高價股走勢也一片綠油油，包含大立光、矽力、祥碩、信驊、緯穎等，全數下跌作收，三星與英特爾示警伺服器需求不佳，緯穎終場更重挫逾 2 %，高價股僅工具機相關的亞德克展望與財報表現優異，股價直奔漲停。