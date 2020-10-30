〈台股盤中〉中小型股買單進駐 12600點失而復得

台股今 (30) 日在美股電子盤急挫、亞股同步走弱下，電、金、傳權值股持續疲弱，早盤開低走低，指數一度跌破 12600 點關卡，最低至 12557 點，隨著中小型股低接買單點火，指數跌幅逐步收斂，12600 點失而復得，估成交量擴大至 2000 億元。

蘋果公布財報，雖然營收優於市場預期，但 iPhone 銷售較華爾街預期低、大中華地區地營收下滑，導致蘋概股走勢不同調，其中蘋概三王台積電股價持續季線之下，跌幅約 0.6%、大立光盤中黑翻紅、鴻海則持續在盤下震盪。

其他蘋概股方面，玉晶光、和碩、可成、美律、正崴、臻鼎 - KY 等同步走弱；具有環保題材商機的致伸、力麗表現相對抗跌，奇力新、康控 - KY、新普等表現同樣不俗。

權值股部分，聯電昨日召開法說並公布財報，儘管與美司法達成和解、第 3 季財報亮眼，但股價開低走低、回測月線；亞德克 - KY 第 3 季每股純益 8.16 元，延續上季再寫單季新猷，股價開高走高，逼近漲停。

盤面聚焦在電動車概念股，包括順德、宣德均有逾 3% 漲幅，立凱 - KY、凱勝綠能、艾姆勒、金居、凡甲等表現同樣不俗；離岸風電相關概念股表現強勁，天力離岸大漲逾 8 成，宏泰、台汽電、大同、樺晟等也力守紅盤。

法人表示，美國總統大選步入倒數計時階段，市場持續壟罩在觀望氣氛中，加上歐美疫情升溫，大盤走勢也增添變數，另外，台股進入財報、法說會旺季，可留意基本面較佳個股。