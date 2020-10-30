〈ITF旅展〉雄獅王文傑：出境旅遊復甦恐需等到2023年

ITF 台北國際旅展今 (30) 日開展，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 董事長王文傑表示，為迎向 2021 自行車旅遊年，首波向國際知名小徑折疊車品牌太平洋自行車訂購 1000 台，以因應發展單車旅遊行程所需，不過，他坦言，出境旅遊恐怕要等到 2023 年才能復甦，要有長期抗戰的心理準備。

王文傑直言，與其坐等邊境開放，不如率先轉型。王文傑進一步指出，雄獅觀察到國旅自由行化、散客化，因此將積極整合鐵路、公路和郵輪等，投入自行車旅遊、鐵道旅遊和跳島旅遊等重點項目，並提供客製化的包團服務，樂觀看待明年的企業獎勵旅遊，將成挹注成長重要動能。

王文傑強調，疫情後雄獅全力轉向國旅，已看到建設台灣成為觀光生活島的契機，尤其台灣素有「自行車王國」的美譽，更擁有許多享譽國際的自行車品牌，可結合多元交通工具發展旅遊行程，期待未來全球疫情控制後，有更多世界各國人士來台灣騎乘自行車，體驗不一樣的台灣之美。

雄獅長期致力於發展分眾社群，早在 2012 年即成立「欣單車」運動社群，舉辦過千人以上單車活動，以及上百場全台各地百人約騎活動，2015 更成軍雄獅女子團體「欣女孩」為粉絲帶路前往國內外各項運動旅遊。