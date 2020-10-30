宏碁旗下宏碁遊戲 取得PS5台灣銷售代理權

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 宣布旗下 7 月新成立的宏碁遊戲，取得 Sony 台灣銷售代理權，將自 11 月起代理 Sony 在台灣發行及代理發行產品，包含 PS5 主機遊戲硬體、軟體、版權授權產品與周邊設備等，搶進遊戲主機市場，擴大電競生態圈。

宏碁遊戲是宏碁今年 7 月底新成立的子公司，董事長由宏碁共同執行長高樹國擔任，總經理則為宏碁電競平台資訊產品事業處長徐挺洋，資本額為新台幣 1 億元，主要業務為提供遊戲娛樂通路代理銷售服務，拓展遊戲、電競品牌延伸。

高樹國表示，宏碁是全球五大電腦品牌之一，自從推出旗下電競電腦品牌 Predator 掠奪者後，逐步將電競業務從電競產品、國際賽事一路擴大至服務平台，這次取得與台灣索尼互動娛樂攜手合作，可望進一步完整電競生態圈。

宏碁近年看好電競生態圈商機，今年也從電競產品出發，以生活風格 (Lifestyle) 為發想，推出電競能量飲，除台灣已打入實體通路全家 (5903-TW)、家樂福等，本季也將進軍歐洲，拓展海外市場；另外，旗下展碁國際 (6776-TE) 也是任天堂 Switch 台灣代理商。