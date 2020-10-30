【日盛投顧】觀望氣氛濃厚 台股持續整理

◆盤勢分析

1. 雖週四美國反彈，但在蘋果盤後公布財報股價跌幅逾 5%，加上美國總統大選下週二舉行，在不確定因素影響下，投資人退場觀望，週五台股以小跌開出後，在美股電子期跌幅擴大下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌 116.57 點的 12，546.34 點作收，跌幅 0.92%，成交量 1，987.99 億元。三大法人合計賣超 273.31 億元：外資賣超 222.13 億元、投信賣超 2.81 億元、自營商賣超 48.37 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，持續整理的格局。

(2)、均線：60 日線走平下彎，下周反彈若站不回季線，恐將持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 10/27 出現死亡交叉後，週五 K、D 持續走低，待黃金交叉的買訊出現再做多為宜。

3. 櫃買指數下跌 0.72%，收在 161.93 點，回測半年線，支撐約 160 點附近，壓力約在 163.8 點附近。

4. 觀盤重點：指數在周四跳空跌破季線，周五持續修正，且價跌量增之下，投資人退場觀望氣氛濃厚，下檔短撐恐下看半年線，留意何時帶量縮腳 K 線的反轉信號出現，再來擇優逢低布局為宜。

結構成衣、自行車、被動元件、乳膠股、ABF 載板、業績成長股

1. 成衣：在疫情衝擊下，能配合品牌客戶，快速反應供貨的廠商相對具有優勢，使成衣大廠大者恆大的態勢越趨明顯，且成衣雙雄業績已看旺至 1H21 之下，激勵 1476 儒鴻、1477 聚陽的股價均有不錯的表現。

2. 自行車：在後疫情時代，以自行車取代公共交通工具已成為歐美許多民眾的日常，帶動全球自行車零售市場持續熱銷，國內大廠在手訂單已看到 1H21 之下，包括: 9921 巨大、9914 美利達等盤中漲勢可人。

3. 被動元件: 在車用與 5G 需求持續成長下，部分被動元件廠 4Q20 將淡季不淡，吸引買盤進駐，包括: 2456 奇力新、2327 國巨、2492 華新科等均逆勢上漲。

4.ABF 載板: 在近期大幅修正後，由於 ABF 載板出貨暢旺，4Q20 可望淡季不淡下，8046 南電、3037 欣興、3189 景碩周五均逆勢上漲。