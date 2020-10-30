一年就等這一次！ 0056元大高股息「填息布局法」

本周三 (10/27) 正是 0056 元大高股息的除息日 0056 今年配發 1.6 元，殖利率約 5.4% 在 0056 除息後股價修正，如何找進場點？ #資深分析師陳唯泰 教戰 0056「填息布局法」 美國總統大選關鍵周！白宮爭霸戰會是煙火行情？還是逢高逃命？ 三種選後情境與投資策略 #外匯專家李其展 說給你聽

每周四 15:00 準時鎖定《#股市小葉問》



【段落重點】

​​​​​3:25 美國賓州的選票長這樣！你看過嗎？

6:40 網友最關注！本周最夯新聞排行

6:52 換匯小心！美元賺匯差要申報所得稅

12:13 網友最關心！本周熱門股特搜

16:01 0056 今年配息縮水！ 還能繼續存嗎？

18:05 很抱歉！00878 首次配息可能不漂亮？

19:20 一年就等這一次！ 殖利率 5.4%！0056 拚填息

25:03 2016 重演？ 川普有望再寫美大選驚喜？

26:18 白宮爭霸 三種選後情境與投資策略



⏳看完節目的你，也時常覺得不懂財經節目講什麼嗎？

5 小時看懂台股總經，以後看節目就秒懂 → https://cnyes.pse.is/AnueFB_A

