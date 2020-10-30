三倍券擬加碼 經長：評估加發給永居外國人 估1.2-1.3萬人受惠

振興三倍券成功提振國內經濟、消費，不少地方政府、工商團體建議中央延長使用期限或再加碼，對此，經濟部長王美花今 (30) 日表示，行政院、跨部會都會進行整體考量，目前傾向不延長或再加碼，但評估針對「永居外國人」發放振興三倍券，初步估算將有 1.2-1.3 萬永居外國人受惠。

王美花表示，針對永居外國人發放振興三倍券議題，政院從實施實名制口罩後就開始評估，對沒有中國民國國籍但長期居住台灣的外國人，給予同等購買口罩或發放振興消費券計畫，目前已初步規劃將比照國人發放振興三倍券，細節則還在討論。

面對外界希望振興券延長使用期限、加碼發放，王美花回應，振興三倍券使用期限目前傾向不會延長，政院、跨部會將持續針對加碼議題進行整體評估、規劃，而目前各部會紓困預算已編列至 3.0，若各部會還有剩餘經費，也會一併納入考量。

王美花進一步指出，三倍券政策自 7 月上路至今，已有 96% 的國人領取，也成功帶動國內餐飲、零售業營業額大幅成長，推測尚未領取的國人，可能長期居住海外，因此延長效益不大，短期將著重刺激已領取三倍券但尚未使用的民眾消費，商家也可望搭上百貨周年慶，再帶動業績成長。