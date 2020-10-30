跟著外資買反向ETF避險 避開4誤解 採短打策略

撰文: 張國蓮

外資買賣動見觀瞻，今（2020）年 9 月下旬以來，外資積極買進台股反向 ETF，引發許多話題。元大台灣 50 反 1 ETF 研究團隊分析指出，今年來外資採「科技股搭配大盤避險空單」策略，台股反向 ETF 一直是外資在台股的空單部位之一。

在科技股獨強下，外資看好並持有大量科技股，但因台股在萬點之上多時，搭配期貨空單與台股反向 ETF 來避險，這樣的投資組合不僅因台積電相對大盤強而享正報酬，而且波動也相對低。

散戶投資反向 ETF 成效普遍不佳

其中，台股反向 ETF 因為是外資避險部位之一，讓許多散戶躍躍欲試，尤其台股反向 ETF 相較期貨和選擇權，是簡單、好用的避險工具。不過，富邦投信量化及指數投資部資深協理呂其倫與國泰投信 ETF 團隊產品經理陳郁仁卻指出，年初至今外資靠著錢多與量化專業，靈活調整多空單部位，這種讓投資組合持續獲利的方式，散戶其實很難學習與複製。

實際情況也是如此，我們也經常聽到身邊散戶買進台股反向 ETF 賠錢的例子，例如小資族韓姊買進並持有元大台灣 50 反 1（00632R）3 年多，已經賠了逾 4 成；把富邦台灣加權反 1（00676R）納入投資組合的小劉，也因為 00676R 持續下跌，讓整體投資組合的報酬率不佳。

為何散戶買反向 ETF 的實戰經驗不佳？這是因為散戶對反向 ETF 有 4 大誤解，把一個只適合短打的商品，當成長期投資標的。

陳郁仁歸納這 4 大誤解是：① 反向 ETF 交易成本低；② 股價早晚會回來；③ 價值不會歸零；④ 沒有下市風險。投資人因為這樣的誤解，而把反向 ETF 當成個股長期持有。其實，反向 ETF 與選擇權較類似，都有時間價值遞減的特性，主要原因是，反向 ETF 的成分股是期貨。

不要把反向 ETF 當個股

呂其倫解釋，3 種成本與複利效果，會讓反向 ETF 的績效（價值）隨時間自然縮減：① 投資標的期貨需要每月或每季轉倉，會產生轉倉成本；② 目前台股掛牌的反向 ETF 均為單日反向，每日須重新再平衡，會產生交易成本；③ 反向 ETF 要收取經理費與管理費。最後是複利效果，即反向倍數的報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，累積報酬會因複利效果產生偏差。

試想，若一個長期震盪走高的市場（如台股、那斯達克股市等），連續 2 日上漲時，反向 ETF 在第 2 日會跌更多（複利效果）。投資反向 ETF 要獲利的情況是，標的市場持續下跌，否則即使市場區間震盪，一段時間後，價值一樣會下滑。

既然反向 ETF 有時間價值遞減的特性，「配合事件」打帶跑就是基本的操作原則。例如投資人擔心新冠病毒疫情第 2 波對金融市場有不利影響，或是預期 11 月初美總統大選結果對金融市場有負面影響，就可以在接近事件發生時，買進反向 ETF 來避險。而當事件結束或結果已明顯，不論反向部位是賺或賠，一定要立刻賣出。

尤其現階段美股、台股居相對高檔，疫情、政經事件不斷，又讓金融市場波動拉高，善用反向 ETF，不僅可用來短期避險，甚至可賺到短線價差。但是，反向 ETF 並不適合每位投資人，建議先參考「投資評估」，若確認自己屬於可利用反向 ETF 來避險者，請再參考接下來的〈台股篇〉與〈美股篇〉，提高自己的實務操作績效。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 11 月號第 158 期