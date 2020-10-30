退休金不夠用是最常見的恐懼 4種提領退休金方式

準備好一筆「應該夠用」的退休金，正打算好好享受退休生活時，卻又擔憂活太久而錢不夠用。靠這 4 種提領方式，可降低退休金不夠用的機率。

撰文：張國蓮

長時間忙著工作、儲蓄、投資之後，小麗終於可以退休並靠著準備好的退休金過生活，可是卻發現因長壽、醫療照護等原因，可能導致退休金不夠用，小麗的擔憂正是退休族最常見的恐懼之一。

提領退休金 4 方法

無須擔憂錢不夠用

因此，專家們提出不同的退休金提取方式，來協助退休族確保退休金可以支持到生命終了的時候。綜合各家建議，以下是最常用到的 4 種提取方式，但前提是民眾在退休前已經還清所有負債。

方式➊ 4％法則策略

這是最被退休族熟知或採用的方式，因為能確實保留一些錢來因應未來的提領。採用這種策略，每年提取的資金不超過整體資產的 4%，此時，若退休金有一些是投資股票（年化報酬率超過 4%），因整體退休金資產的價值漲幅超過 4%，退休族安心提領 4% 後，整體資產依然成長。

不過，退休族須每年根據帳戶中的金額（整體資產價值成長幅度）來提款，每年可以提領的生活費用會上下波動。若退休族希望生活費用固定，這種策略就不太理想。

尤其，當市場動盪加劇，甚至進入空頭市場，退休族若提領 4%，等於從投資組合中提取更多資金，而影響到資金的運用效能，就長遠來看，可能損害以後幾年的整體收益。

方式➋ 固定金額策略

本策略的做法是退休族確定每年需要提取多少金額，然後每隔幾年重新評估，至於未來會增加或降低提款金額，則視投資組合價值的增減而定。

本策略的優點是退休族知道每年可以使用的生活費用，缺點則是無法避免受到通貨膨脹風險的影響，而且面臨的市場波動性與 4% 法則相同。

方式➌ 總回報策略

採用本策略時，目標是盡可能長時間地保持「完全投資」，尤其是投資在長期增長的資產上，例如股票。因此，退休族只提取 3 到 12 個月的費用，其餘的退休金都拿來投資。然後，當需要更多費用時再提領。

當市場下跌，退休族若不因需要錢而賣出股票，就可以長期投資、克服市場波動，來獲取更高的投資報酬率，此時效益最高，整體退休金資產價值增長顯著。相對地，這代表退休族的投資組合承受更高的潛在收益和損失。

這對於想要安穩生活與收益的退休族而言，接受度不高，因為無法保證在市場下跌時，不會因為要用錢而不得不賣出資產或減少生活費用。

最後，總回報策略適合對市場表現有較佳把握，且可以應對波動度的退休族，長期而言，也因為有更多資產可以長期投資，已被驗證是一種成功機率很高的方法。

方式➍ 3 桶金策略

3 桶金是依據不同策略將資金長期投資於高報酬率的資產，同時也能提取資金來滿足短期需求。做法是把退休金根據需要的時間分為 3 類，並投資在與該時間、風險相匹配的資產中，說明如下。

第 1 桶金：在未來的 6 至 12 個月內需要的資金，存放在流動性高的儲蓄帳戶或其他流動性帳戶中。第 2 桶金：將未來 7 至 24 個月所需的資金，投資於短期債券基金或較高收益的定期存款等商品。第 3 桶金：至少 24 個月內不需要的資金，將其投入收益較高的資產，例如股票。

當退休族從第 1 桶金提取生活費用時，須從第 2 或第 3 桶金中提取等額資金注入第 1 桶金內，讓第 1 桶金維持 6 至 12 個月內所需的資金水位。至於從第 2 桶或第 3 桶金的提取，以及各提取多少，均視這 2 桶金的投資收益情況而定。

這種策略的優勢在於能確保短期現金需求，並可以為第 2 與第 3 桶金的資產掌握較佳的增長機會，因退休生活已避免受市場波動的影響，退休族將享有極大的舒適和安全感。

缺點則是因為採折衷方式，會犧牲一些利益，例如總回報策略可能帶來最大的上漲空間，但 3 桶金策略為了提供更高的安全性，犧牲了一些長期獲利機會。此外，此種策略需要退休族定期監控，來重新裝滿第 1 桶金。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 11 月號第 158 期