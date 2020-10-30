反對美將港貨標「中國製造」 港府正式啟動WTO爭端解決機制

針對美方要求港輸美產品必須自原先的「香港製造」標記為「中國製造」後，香港政府週五 (30 日) 發布公報稱，將正式啟動世界貿易組織 (WTO) 的爭端解決機制，要求美方在 30 天內與香港進行磋商。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華週五 (30 日) 表示，已向美國駐 WTO 常設代表處發出通知，將根據 WTO 爭端解決機制，要求與美國進行雙邊磋商。

邱騰華表示，自 9 月 16 日向美方提出交涉，要求撤回命令後，港府已清楚表示反對立場，但過去 6 週以來美國的反應令人失望，因此認為有必要採取進一步行動。

根據 WTO 規定，美國必須 10 天內回應香港的磋商要求，並在 30 天內與香港進行磋商。若雙方未能再 60 天內透過磋商解決爭端，香港有權要求 WTO 成立專家小組進行審議。

因取消《香港政策法》賦予香港的優惠待遇，美國政府 8 月下令將所有香港進口產品的來源標籤改為「中國製造」，最初訂於 9 月 25 日實施，後再延 45 天至 11 月 9 日。

針對 11 月 9 日命令生效前的空窗期，香港是否將暫時跟隨美方規定，港府未多作回應。