歐元區第三季GDP季增12.7% 增幅超越市場預期

據歐盟統計局 (Eurostat) 在週五 (30 日) 公布的數據顯示，在經歷了第二季疫情所引發的衰退之後，歐元區經濟在第三季的反彈力度較預期的要強勁，主要歸功於義大利、法國和西班牙的經濟成長。

數據顯示，歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 較上一季成長 12.7%，遠超市場預期的 9.4%，結束連續兩季的萎縮。與去年同期相比則下跌 4.3%，好於預期的下跌 7%，並好於前值的下跌 14.7%，但已連續三季萎縮。

歐盟統計局也公布，歐元區 10 月消費物價調和指數 (HICP) 初值較去年同期下跌 0.3%，除食品及能源外的 HICP 初值則年增 0.4%，皆符合市場預期。

期間內，法國 GDP 初值較去年同期萎縮 4.3%，好於前值的大幅萎縮 18.9%，並優於市場預期的萎縮 7.3%，但連續三季下跌。與第二季相比則大幅反彈 18.2%，結束連三季的萎縮，並高於市場預期的上升 15%。不過，該國 GDP 仍低於疫情前的水平。

義大利第三季 GDP 初值較上一季增長 16.1%，好於前值的萎縮 13%，並遠勝市場預期的成長 11.1%，結束連三季萎縮。與去年同期相比則萎縮 4.7%，好於前值的萎縮 17.9%，並優於市場預期的萎縮 8.4%。

而德國今年第三季 GDP 初值則是較上季增長 8.2%，好於前值的萎縮 9.8%，並優於市場預期的成長 7.3%，結束了連兩季萎縮。與去年同期相比則萎縮 4.1%，好於前值的萎縮 11.3%，好於市場預期的萎縮 5.2%，但連續三季萎縮。經價格及日曆調整後 GDP 初值按年萎縮收窄至 4.3%(前值萎縮 11.3%)，市場原預期萎縮 5.5%。