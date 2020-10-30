筆電需求夯 兆豐銀主辦廣達12億美元聯貸 吸引19家銀行參貸

疫情拉抬筆電銷售量，看好居家防疫需求，由兆豐銀行主辦，廣達電腦與子公司 Quanta International Limited 3+2 年期 12 億美元 (約新台幣 350 億元) 聯貸案今 (30) 日簽約，是今年以來規模最大的美元聯貸案。

兆豐銀表示，該筆聯貸案資金用途主要是提供廣達電腦暨 QIL 償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金之用，由兆豐銀行統籌主辦，參貸銀行包括：台新銀、台北富邦銀行、台銀、中國銀行、合庫銀、永豐銀、彰銀、華銀、交通銀行、土銀、上海商銀、一銀、新光銀、元大銀、中信銀、玉山銀與遠東銀行等共 18 家銀行共同參與。

兆豐銀表示，廣達電腦為全球筆電專業研發設計製造的領導大廠，名列全球 Fortune 500 大公司之一，除台灣外，生產及服務據點橫跨亞洲、美洲、歐洲等地區。

今年以來，受惠於宅經濟與居家辦公帶動筆電需求，推升廣達電腦 9 月筆電出貨量達 640 萬台、年增率 82.9%，出貨量刷新單月歷史紀錄，累計今年前 3 季筆電出貨量達 4010 萬台、合併營收新台幣 7878.3 億元，年增率分別達 58.5% 與 7.6%，表現亮眼。

兆豐銀行表示，看好遠距辦公和 Chromebook 需求將持續一路暢旺至明年，第 4 季可望維持強勁營運動能，吸引各大行庫踴躍參與廣達聯貸，顯示銀行團對該公司及經營團隊深具信心。